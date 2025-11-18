Cámara Baja de EU aprueba la publicación de los archivos de Epstein

Archivos de Epstein el Departamento de Justicia deberá difundir registros, comunicaciones, documentos y materiales de investigación que obren en su poder y estén vinculados al caso Epstein.

La trama de los archivos de Jeffrey Epstein continúa luego de que la a Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes 18 de noviembre la ley para que el Departamento de Justicia publique los documentos del multimillonario, lo que podría involucrar a más políticos y celebridades estadounidenses.

Aprueban en Estados Unidos que se publiquen documentos de Jeffrey Epstein

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes, con 427 votos a favor y uno en contra, una iniciativa que ordena al Departamento de Justicia publicar toda la información no clasificada relacionada con la investigación y el proceso judicial de Jeffrey Epstein. La votación se realizó luego de que 218 legisladores de ambos partidos solicitaran formalmente someter la propuesta al pleno, presionando así a la dirigencia para convocar la sesión.

El proyecto establece que el Departamento de Justicia deberá difundir registros, comunicaciones, documentos y materiales de investigación que obren en su poder y estén vinculados al caso Epstein.

La iniciativa también pide incluir información relacionada con Ghislaine Maxwell: listas de vuelos, itinerarios de viaje y los nombres de personas mencionadas, incluidos funcionarios públicos, durante la investigación y el enjuiciamiento del financiero.

Tal como había adelantado el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, la propuesta obtuvo un respaldo casi unánime. El único voto en contra fue del legislador republicano de Luisiana Clay Higgins. Sin embargo, Johnson anticipó que el texto podría modificarse cuando llegue al Senado, lo que retrasaría su entrada en vigor.

Trump insiste: “No tengo nada que ver con Epstein”

La semana pasada, legisladores demócratas revelaron una serie de correos electrónicos en los que Epstein le informaba a Ghislaine Maxwell que Trump “pasó horas” con una de las víctimas y que “sabía de las chicas”. La Casa Blanca respondió que se trataba de una filtración selectiva y sacada de contexto para dañar la reputación del presidente.

Ahora, volvió a asegurar que no tiene nada que ver con Jeffrey Epstein. Lo expulsé de mi club hace muchos años porque pensaba que era un pervertido enfermo", aseguró en el Despacho Oval