Detienen a miembros de red que cometió estafa informática en Colombia, Chile y Perú

Detienen a miembros de red que cometió estafa informática Hackers arent afraid to help themselves to your possessions. (YURI ARCURS PRODUCTIONS )

Autoridades colombianas arrestaron a 14 presuntos miembros de un grupo ilegal acusado de promover un modelo de estafa que ofrecía un negocio de inversión de acciones a través de de falsas plataformas de criptoactivos en el país, así como en Chile y Perú, así lo informó este martes la Fiscalía.

“Con atractivas publicaciones por redes sociales, la organización ilegal captaba la atención de incautos, que posteriormente eran contactados por vía telefónica y convencidos de transferir entre 200 y 250 dólares para inscribirse al esquema ilícito y obtener supuestas ganancias a corto plazo”, precisó el comunicado.

El dinero enviado al grupo criminal nunca era invertido, a pesar de que los integrantes “mantenían comunicación con las víctimas, les mostraban gráficas ficticias de dividendos obtenidos, les indicaban que debían aumentar los aportes y les advertían que no podían retirarse”, agregó.

El grupo esta acusado de apropiarse 71 mil millones de pesos de víctimas de países como Colombia, Chile y Perú entre 2021 y 2025.

Los delincuentes pedían a los clientes instalar en sus dispositivos herramientas como Anydesk o Imperios que permiten el control remoto de sus dispositivos asegurando que servían para “verificar los avances de las inversiones”.

Por esto, tomaban control de sus celulares y computadores “para apoderarse de las claves personales y prductos bancarios”.

Un fiscal imputó a los detenidos los delitos de estafa por medios informáticos, violación de datos personales, concierto para delinquir, lavado de actvios y enriquecimientos ilícito, los cuales no fueron aceptados por estas 14 personas.

Entre los arrestados (de los cuales tres recibieron prisión domiciliaria preventiva), figura el mexicano Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño, alias Daniel, quien se supone era líder de la red criminal. (Con información de EFE)