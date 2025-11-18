León XIV sobre el obispo de Cádiz: “Hay que permitir que siga la investigación”

El Papa León XIV |imagen de archivo| (MASSIMO PERCOSSI/EFE)

El papa León XIV indicó este martes que respecto al caso del obispo de Cádiz, España, Rafael Zornoza, denunciado por abusos sexuales a un menor, que “hay que permitir que siga la investigación” en el Vaticano y después según concluya llegarán la consecuencias.

“Por el momento sí (sigue en su cargo), pero cada caso tienen una serie de protocolos que están claramente establecidos y él insiste en su inocencia. Se ha abierto una investigación y hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias”, indicó el pontífice al ser cuestionado por medios en su salida de la residencia de Castel Candolfo.

Asimismo, agregó que espera que “las víctimas de abusos encuentren siempre un lugar donde puedan hablar de sus casos” e insistió “en la importancia de respetar los procesos que requieren tiempo” y “seguir los pasos de la Justicia de la Iglesia”.

Este lunes, la cúpula de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se reunió con el papa y el presidente, Luis Argüello y aseguró que León XIV estaba al tanto del caso y que probablemente aceptaría la renuncia, aunque no se establecieron fechas exactas.

Según medios locales, Zornoza es investigado desde hace cuatro meses por el dicasterio de la Doctrina de la Fe por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor cuando era sacerdote en Getafe (Madrid) en los 90.

El obispo presentó su renuncia hace 15 meses, cuando le correspondía debido a sus 75 años, edad de jubilación, no obstante, aún no ha sido aceptada por el pontífice. (Con información de EFE)