Mexicano acusado de matar a 4 migrantes que iban en una lancha dirección a California

Naufragio en las costas de San Diego, California, EU Un mexicano podría ser acusado por la muerte de 4 migrantes de los ocho que iban a bordo de la lancha

Este martes un mexicano de 37 años fue acusado por provocar la muerte de cuatro migrantes que viajaban con él en una lancha que se volcó en las costas de San Diego, California, Estados Unidos; si llegan a declararlo culpable podría recibir pena de muerte o cadena perpetua.

Según las autoridades, David Alfonso Barrera Núñez, llevaba a ocho migrantes en una pequeña he inestable embarcación de madera que cruzó desde México hacia California el sábado, justo en la temporada complicada de lluvias y vientos fuertes, lo que ocasiono que el bote se volteara.

Poco después, cuando se le dificultó avanzar en el bote, el mismo acusado ordenó a los migrantes que se tiraran al agua. Según testimonios, un hombre mayor y su nieta quedaron atrapados bajo el bote cuando volcó, sin que pudieran ayudarlos.

El Servicio de Guardacostas de EU logró rescatar al acusado y a cuatro migrantes más. Sin embargo, el mal clima impidió que las autoridades iniciaran la búsqueda de los otros cuatro pasajeros.

“La decisión de contrabando al arriesgar descuidadamente las vidas de todos los involucrados es verdaderamente inexcusable”, dijo en sus primeras declaraciones el jefe entrante de sector de la patrulla fronteriza en San Diego, Justin de la Torre.