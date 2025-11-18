México le gana a España: Bimbo consigue los derechos de la palabra “Donut” para uso comercial

Grupo bimbo La marca mexicana tiene el uso exclusivo de la palabra Donut, para vender en España

El Tribunal Supremo de España determinó que usar la palabra “Donut” sin permiso para vender productos en el país, viola los derechos de marca del grupo mexicano Bimbo, aunque esta esté en el diccionario de la Real Academia Española (RAE).

Grupo Bimbo es uno de los gigantes mundiales de la panificación, cuenta con 227 plantas y más de 1,500 centros de venta en 35 países de América, Europa, Asia y África.

¿Qué significa la palabra “Donut” según la RAE?

La Real Academia Española define a la palabra “Donut” como una rosca esponjosa frita, generalmente glaseada o cubierta con chocolate.

Fallo a favor del Grupo Bimbo

El conflicto comenzó en 2017, cuando un tercero empezó a usar el nombre con fines comerciales. Según la compañía el fallo reconoce la gran fama de la marca mexicana, por lo que se le otorga la protección más alta.

Esta protección ordena que la parte acusada deje de usar por completo el término “Donut” para cualquier actividad comercial o relacionada con productos de bollería, asegurando así la exclusividad del grupo mexicano.

Bimbo añadió que el Supremo dejó claro que, aunque una marca termine en los diccionarios o se utilice de forma cotidiana, eso no elimina los derechos exclusivos de quien la registró.