Trump entra en polémica tras insultar a una periodista llamandola “cerdita”

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató críticas en el medio periodístico tras haber callado a una reportera a bordo del Air Force One y llamarla “cerdita”.

Esto ocurrió el pasado viernes, no obstante las palabras del líder republicano se hicieron virales en redes sociales este martes tras la difusión del video del altercado, lo cual generó el repudio de varios periodistas.

Catherine Lucer, corresponsal del medio Bloomberg en la Casa Blanca, cuestionó a Trump sobre la desclasificación de los documentos del caso de Jeffrey Epstein cuando el mandatario le ordenó que se callara.

“Silencio. Silencio, cerdita”, arremetió Trump contra la reportera quien le cuestionó sobre sus evasivas del caso Epstein si supuestamente los documentos no contienen “nada incriminatorio contra él”.

Jake Tapper, uno de los presentadores de la cadena CNN, calificó este martes en su cuenta de X la actitud del presidente de “repugnante y completamente inaceptable”.

La expresentadora de Fox News Gretchen Carlson tachó el comentario de “repugnante y degradante”.

Por su parte, Bloomberg sacó un comunicado en el que afirmó que sus periodistas en la Casa Blanca “prestan un servicio público esencial, formulando preguntas sin temor ni favoritismos”.

“Seguimos centrados en informar sobre asuntos de interés público de manera justa y precisa”, puntualizó.

Los ataques e insultos de Trump contra periodistas por no gustarle las preguntas que le formulan son habituales en sus ruedas de prensa, en las que suele acusarlos de difundir “fake news”.

Este mismo martes llamó “pésima reportera” a Mary Bruce, de ABC News, durante una rueda de prensa en el Despacho Oval con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

La periodista le preguntó por qué no ordenó al Departamento de Justicia publicar los papeles de Epstein, un antiguo amigo suyo y esperó a que lo aprobara el Congreso.

“Creo que eres una pésima reportera”, apuntó Trump, quien además amenazó con retirar la licencia de operación a la cadena ABC. (Con información de EFE)