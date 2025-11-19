¡Ataque armado en Nigeria! 3 muertos y varios secuestrados en una Iglesia Apostólica

Ataque dentro de Iglesia Apostólica en Nigeria En el video que circula en redes sociales se puede ver a las personas asustadas por oír disparos, el ataque dejos 3 muertos y varios secuestrados

Durante la noche, un grupo de hombres armados entró en una iglesia Apostólica de Cristo, en la localidad del Eruku, en el oeste de Nigeria, donde abrieron fuego contra las personas que estaban reunidas en el recinto, la policía confirmó que al menos dos personas murieron y algunas otras fueron secuestradas.

La vocera de la Policía de Kwara, Adetoun Ejire-Adeyemi, informó que una de las víctimas recibió un disparo dentro del templo y otra fue hallada sin vida en un área cercana al bosque: los feligreses que vivieron el ataque aseguran que en realidad son 3 muertos.

Afortunadamente, explicó que agentes de la comisaría de Eruku, junto con vigilantes locales, corrieron hacia la zona al escuchar los disparos, lo que hizo que los agresores huyeran hacia el monte, por lo que no se logró identificar a que grupo pertenecían los atacantes.

Video del ataque a la iglesia apostólica

Según la información de medios cercanos a la zona existe un video, aunque no se pude verificar, muestra a un hombre armado disparando dentro del templo mientras la gente grita y busca dónde protegerse.

Las autoridades no han confirmado si el video es verdadero o se trata de otro ataque.

Nigeria sufre un alza en la violencia

Este ataque ocurre un día después del secuestro de 25 niñas en un internado en el estado de Kebbi, al norte del país, donde el presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, señaló que ya había alertas de inteligencia sobre posibles ataques de “bandidos” en esa zona.

Varios estados del centro y el noroeste sufren ataques constantes de grupos armados dedicados a asaltos y secuestros para pedir rescates. A ello se suma la violencia que desde 2009 ha provocado Boko Haram en el noreste, junto con la rama que surgió en 2016, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental.

En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en una escuela de Chibok; muchas lograron escapar, pero al menos 91 siguen sin volver a casa, según datos de la ONU.