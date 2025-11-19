Harvard investiga relación entre exsecretario de Tesoro y Jeffrey Epstein

Exsecretario de Tesoro, Larry Summers (@KobeissiLetter/X)

La Universidad de Harvard investiga la relación entre su ex-presidente y también ex-secretario del Tesoro Larry Summers y el pederasta Jeffrey Epstein, después de salir a la luz correos electrónicos que muestran años de intercambio de e-mails entre ambos.

El medio CNN informó este miércoles que, según un portavoz de la Universidad al periódico estudiantil The Crimson, la investigación también incluye a la esposa de Summer, profesora emérita de literatura estadounidense de Harvard y a casi una docena de actuales y antiguos miembros de la institución.

“La universidad está revisando la información relativa a personas de Harvard incluida en los documentos recientemente publicados sobre Jeffrey Epstein para evaluar qué medidas podrían ser necesarias”, expresó el portavoz a The Crimson.

Summers, quien fue presidente de Harvard de 2001 a 2006 y secretario de Tesoro en el gobierno de Bill Clinton, anunció este lunes que se retirará temporalmente de compromisos públicos tras la divulgación de nuevos documentos que destacan sus intercambios con el pederasta.

“Estoy profundamente avergonzado de mis acciones y reconozco el dolor que han causado”, indicó el ex-secretario en un comunicado.

Asimismo, mantendrá sus actividades académicas como porfesor de Harvard, ya que su decisión es buscar “reconstruir la confianza y reparar relaciones”.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó la semana pasada una nueva serie de correos que muestran la cercanía entre ambos, incluida la intervención de Epstein en asuntos personales de Summers.

Además, Donald Trump recibirá este miércoles el proyecto que obliga a la entrega de los archivos del caso Epstein, luego de que el Senado acordara enviar de forma inmediata la ley al Despacho Oval.

La aprobación de la ley llega una semana después de que los demócratas de la Cámara Baja publicaran una serie de 20 mil correos electrónicos en los que Epstein, quien se suicidó en la cárcel en 2019, hace mención directa a Trump, asegurando que el mandatario tenía conocimiento de sus crímenes y que además pasó “horas” con una de las víctimas.

Asimismo, Trump mantuvo una amistad con Epstein pero niega haber tenido vínculos criminales con él, se oponía inicialmente a la divulgación de los documentos del caso, pero cambió de idea el pasado fin de semana y animó a los congresistas de su partido a votar a favor de la ley que obliga a publicarlos. (Con información de EFE)