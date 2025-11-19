Louvre refuerza su seguridad en todo el museo ahora que se reabrirán más salas

Museo de Louvre El museo francés reabre algunas de sus salas que se mantenían cerradas por remodelación, ahora cuentan con mayor seguridad por medio de cámaras (OLIVIER-OUADAH/Museo de Louvre.)

La presidente y directora del museo Louvre, Laurence des Cars, detalló que ya se están reforzando las acciones de seguridad dentro del museo, entre ellas, la instalación de más de 100 cámaras nuevas alrededor del recinto.

Estas medidas se toman un mes después de que sucediera uno de los robos más grande de joyas de la Corona francesa dentro de un museo, al día de hoy todavía no han encontrado rastro de las piezas.

El robo es un fracaso para el museo Louvre

Des Cars reconoció que lo ocurrido es un “fracaso” en gran escala, pero pidió que este suceso no opaque el trabajo que se viene haciendo desde 2021, cuando asumió el cargo, recordando que se diseñó un plan maestro de seguridad valuado en 80 millones de euros, proyecto que lleva años preparándose y cuya operación comenzará en 2026.

Defendió el proyecto anunciado a inicios de 2025 por el presidente Emmanuel Macron, que busca modernizar el museo ante lo antiguo de sus instalaciones y el exceso de visitantes.

“Este plan es la solución, no el problema”, insistió.

¿Qué áreas del museo Louvre serán reabiertas?

La directora destacó que pronto abrirán de nuevo la Galería de los Cinco Continentes y las salas de pintura española e italiana, que fueron renovadas y ahora cuentan con sistemas de seguridad más modernos. aunque recalcó que la a partir de ahora las remodelaciones no tienen que afectar el acceso a las personas que visitan uno de los museos más populares del mundo.

Vandalismo de tiktokers en el Louvre

Sobre la reciente polémica del museo, luego de que dos tiktokers belgas colgaran un cuadro con su foto en la sala donde se muestra La Gioconda, Des Cars minimizó el hecho diciendo que los museos del mundo llevan años lidiando con intervenciones de todo tipo, muchas de ellas relacionadas con causas provocadas por los visitantes.