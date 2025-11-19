Volcadura de camión con migrantes en Macedonia ocasiona la muerte de una y 7 más lesionados

Volcadura de camión con migrantes en Macedonia (EFE)

Una mujer de nacionalidad china perdió la vida y siete personas más de la misma nacionalidad resultaron heridad este miércoles, cuando el camión en el que viajaban de forma irregular para llegar a Grecia volcó al sur de Macedonia del Norte, así lo informó la policía del país.

El incidente ocurrió en la madrugada, cerca de la frontera con Grecia, en una zona conocida desde hace más de una década como parte de la ruta balcánica de la migración irregular.

“El siniestro se produjo alrededor de las cuatro de la mañana, cuando el camión Mercedes, cargado con bobinas de papel, perdió el control y se salió de la carretera”, precisó el Ministerio del Interior macedonio en un comunicado.

Según las autoridades, las ocho personas viajaban ocultas en el remolque del camión, procedente de Serbia, con la intención de entrar ilegalmente en Grecia.

Desconocia que transportaba migrantes

El conductor, de 52 años y de origen serbio, también resultó herido y declaró a la policía que desconocia que transportaba migrantes.

Desde finales de 2015 opera entre la frontera de Grecia y Macedonia del Norte una misión de la agencia europea de fronteras Frontex. (Con información de EFE)