Disney acumula otra muerte dentro de uno de sus parques de diversiones (EFE)

Autoridades forenses de Estados Unidos informaron este jueves de la muerte de una persona dentro del complejo turístico de Disney en Orlando, en el estado de Florida, la cual sería la quinta muerte en las últimas cinco semanas en una propiedad de la compañía.

“Una persona murió el pasado 8 de noviembre, pero no tenemos más detalles”, indicó la Oficina del Forense del Condado de Orange (OCSO).

Este fallecimiento se dio en el Saratoga Springs resort de Disney, complejo turístico del Disney Vacation Club, recinto conocido por sus balnearios.

No obstante, los forenses no dieron datos sobre la víctima o los motivos de su deceso.

Cinco muertes en las últimas semanas

Esta es la quinta muerte que se registra en propiedades ligadas a Disney World en las últimas cinco semanas.

Una mujer de 31 años fue hallada sin vida el pasado 14 de octubre en el Disney’s Contemporary Resort, cerca del parque Magic Kingdom tras saltar de un piso 12, en lo que según la Oficina del Médico Forense (MEO) expuso que parecía un suicidio.

Asimismo, el pasado 23 de octubre, Matthew Cohn, de 28 años, fue encontrado por un transeúnte en un sendero del mismo hotel, “con la sospecha de haber saltado desde su habitación”.

En otro percance, ocurrido el 21 de octubre, Keith Patterson, de 60 años, sufrió un episodio médico en el Fort Wilderness Resort & Campground del parque temático, y murió en un hospital local.

El último fallecimiento que se había registrado en el resort Disney’s Pop Century el pasado 2 de noviembre, cuando una mujer tuvo una emergencia médica y murió mientras era trasladada al hospital.

Las autoridades estadounidenses reiteraron que ante crisis o pensamientos suicidas se puede buscar apoyo inmediato llamando al 988. (Con información de EFE)