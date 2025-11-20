Meta, obligada a pagar 479 millones de euros a medios españoles por competencia desleal

Meta, obligada a pagar 479 millones de euros

Un juzgado de Madrid condenó a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias por haber obtenido ventaja competitiva publicitaria para Facebook e Instagram de forma desleal, infringiendo las normas europeas de protección de datos.

En una sentencia divulgada este jueves, el Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid estiuma de forma parcial las pretensiones de los medios que reclamaban 551 millones de euros al entender que Meta utiliza indebidamente datos personales protegidos de los usuarios de Facebook e Instagram para insertar publicidad en esas redes sociales.

Según el dictámen del juez, el gigante tecnológico estadounidense, que puede recurrir la sentencia entre el 25 de mayo de 2018 y el 31 de julio de 2023 utilizó datos personales sin consentimiento válido para así reforzar su negocio publicitario y restar ingresos a los medios de comunicación.

La decisión considera que estas prácticas incumplían el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo, una infracción que le dio una ventaja competitiva y “desleal” respecto al resto de los medios digitales y agencias de noticias, como consecuencia del abuso de dominio y dado “el enorme volumen de la base de datos de usuarios de Meta en España.

“Esta ventaja es significativa, porque Meta ha podido tratar una cantidad de datos de cada usuario mucho mayor que si hubiera utilizado la base del consentimiento que establece el reglamento europeo, que hubiera exigido el consentimiento explicito del usuario”, indicó el juez.

El dinero ganado por Meta infringiendo el reglamento deberá repartirse al resto de los competidores del mercado publicitario español, en función de la cuota de mercado que tenía la prensa digital durante esos cinco años.

El caso abre un precedente en el sector publicitario español y podría tener implicaciones en el ámbito europeo, ya que afecta al tratamiento de datos en plataformas de gran escala y a la competencia en el mercado digital.

Meta reitera que es una acusasión “infundada”

Por su parte, Meta respondió a las acusasiones diciendo que son “infundadas” y que carecen de “cualquier prueba del supuesto perjuicio” y que “ignora deliberadamente cómo funciona la industria de la publicidad ‘online’”.

La compañía defiende que cumple “todas las leyes aplicables” y comenta que ofreció “opciones claras e información transparente” a los usuarios, a los que “ha dado una serie de herramientas para controlar su experiencia” en sus servicios.

La setencia se implementó tan solo un día después de que el presidente de España, Pedro Sánchez, anunciara que los responsables de Meta van a ser citados en el Congreso español para que identifiquen responsabilidades ante la vulneración de la privacidad de usuarios por haber rastreado sin permiso la navegación en teléfonos móviles.

El motivo de la citación es una investigación que reveló que esta plataforma digital habría estado supuestamente espiando a millones de usuarios sin su consentimiento mediante un sistema oculto que permitía rastrear las actividades en internet, incluso cuando se navegaba en modo privado o usando una VPN.

Sánchez destacó que, por su gravedad, el supuesto espionaje no debe quedar impune, por lo que anunció que los responsables de la empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp deberán rendir cuentas ante la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso, para lo que se necesita que algún grupo parlamentario curse esta petición.

“En España la ley está por encima de cualquier algoritmo o de cualquier gran plataforma tecnológica”, puntualizó el jefe del Ejecutivo, antes de garantizar que quien vulnere derechos pagará las consecuencias, porque no puede quedar impune.

En un comunicado, Meta se mostró dispuesta a colaborar de “forma constructiva” con las autoridades y defendió que se “toma muy en serio” la privacidad. (Con información de EFE)