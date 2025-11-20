Tragedia en Camboya: autobús cae de un puente y deja 13 muertos

Accidente de autobús en Camboya En la madrugada del jueves un camión de pasajeros callo a un río luego de que el chofer se quedara dormido

Un autobús nocturno en Camboya que iba de Siem Reap a Nom Pen, cayó de un puente directamente en el río, dejando al menos trece personas murieron y diez más continúan desaparecidas.

Esta ruta de autobús es famosa por las ruinas de Angko y la provincia es conocida por albergar el sitio arqueológico Sambor Prei Kuk, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2017.

Según la policía local, el accidente ocurrió a en la madruga del jueves, más de veinte pasajeros fueron rescatados del agua con vida, el hecho ocurrió en Kampong Thom, una de las provincias más grandes del país y ubicada justo en su zona central.

Las primeras declaraciones sobre el accidente apuntan a que el chofer del autobús se quedó dormido, lo que habría provocado que el vehículo chocara contra la aldea de Chey Chumnas.

Los cuerpos de las personas fallecidas fueron llevados a la pagoda de Kakoh, cerca del sitio del accidente. Medios locales difundieron imágenes donde se ve a una grúa sacando el autobús dañado del agua, junto con maletas y pertenencias que quedaron esparcidas alrededor.