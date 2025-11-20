Trump impondrá “medidas adicionales” contra los narcos en México

Donald Trump (AARON SCHWARTZ / POOL/EFE)

El gobierno de Estados Unidos abrió la posibilidad de tomar nuevas medidas contra los cárteles mexicanos, confirmando que Donald Trump está revisando estas posibles acciones, mientras al mismo tiempo reconoció el trabajo que ha hecho la administración de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y control fronterizo.

EU reconoce el esfuerzo de la presidenta Sheinbaum

La portavoz, Karoline Leavitt, señaló que han visto un avance importante por parte del gobierno mexicano en la lucha contra las drogas.

Dijo que la presidenta y su equipo han mostrado una cooperación “extraordinaria” en los esfuerzos para frenar tanto el narcotráfico como la migración irregular en la frontera sur de Estados Unidos.

Leavitt también insistió en que Trump sigue muy interesado en impulsar medidas adicionales contra los grupos criminales y que su equipo de Seguridad Nacional analiza posibles opciones de manera permanente.

Trump mantiene presión sobre México

Las palabras de la vocera se dieron después de que el lunes el propio Trump aseguró que no está satisfecho con el combate al narcotráfico en México y dejará abierta la posibilidad de autorizar ataques contra carteles dentro del territorio mexicano.

En aquella conferencia, Trump dijo que para él estaría bien avalar ese tipo de acciones, aunque aclaró que no está diciendo que ya lo hará, apero que “estaría orgulloso” de hacerlo.

(Con información de EFE)