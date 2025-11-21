¡Accidente mortal en India! muere piloto tras caída de avión en exhibición del Dubai Airshow

Accidente en el evento Dubai Airshow Los asistentes grabaron el momento en que el avión perdió altitud de forma repentina, seguido de una columna de humo que sorprendió al público.

Un trágico accidente en el Dubai Airshow, en los Emiratos Árabes Unidos, luego de que un muriera un piloto después de que cayera un avión" Hal Tejas" en plena exhibición; la Fuerza Aérea India confirmó que el piloto murió y anunció que un comité especial revisará a detalle qué falló en la maniobra.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes informó en redes que los equipos de emergencia actuaron de inmediato para atender el incidente; bomberos, paramédicos y personal del evento aseguraron la zona mientras se controlaba el fuego y se revisaban los restos del aparato.

El diario Gulf News reportó que asistentes del evento grabaron el momento en que el avión perdió altitud de forma repentina, seguido de una columna de humo que sorprendió al público. Tras el accidente, los organizadores suspendieron las exhibiciones programadas para la tarde.

Videos que muestran falta de mantenimiento en los aviones del ejército de India

Un día antes de este fatal accidente, el Gobierno indio desmintió videos que circulaban en redes sociales donde se asegura que un avión de combate suyo tenía una fuga de aceite durante el mismo evento.

La plataforma oficial de verificación explicó que lo que se veía era un drenaje normal de agua condensada y del sistema de oxígeno, un proceso rutinario cuando las aeronaves vuelan en condiciones de alta humedad como las de Dubái.