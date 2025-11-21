Asesinan a exjuez de Ecuador dentro de su vehículo en la provincia más afectada por la violencia

Asesinan a exjuez de Ecuador dentro de su vehículo (@ecuainm_oficial/x)

Sujetos armados asesinaron este viernes al exjuez Carlos Zambrano tras ser baleado al circular en su vehículo por una concurrida avenida de la provincia costera del Guayas, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador.

La Policía confirmó que el hecho tuvo lugar en los exteriores de la urbanización Puerto Azul y causó conmoción en Guayaquil, capital del Guayas.

Zambrano trabajaba como abogado en libre ejercicio y hasta 2022 se desempeñó como juez de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas, expresó el portal Primicias.

El exjuez se suma a la lista de víctimas de sicariato (asesinato por encargo) que han aumentado en Ecuador, país que atraviesa niveles de violencia sin precedentes, atribuidos por el Gobierno a las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico. (Con información de EFE)