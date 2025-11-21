Israel ha asesinado a una media de dos niños por día desde el inicio del alto al fuego: Unicef

Franja de Gaza Los restos y cuerpos de palestinos no identificados, devueltos por Israel, se depositan en una fosa común durante su entierro en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. (EFE)

El portavoz de Unicef, Ricardo Pires, afirmó este viernes en conferencia de prensa en la sede de la ONU en Ginebra que, desde que el acuerdo de alto al fuego en Gaza entró en vigor, un promedio de dos niños mueren al día en la Franja debido a ataques israelíes.

Pires describió una situación “cruda y devastadora” para la infancia en Gaza incluso bajo el alto al fuego vigente. Además precisó que esta semana 12 menores palestinos perdieron la vida debido a la oleada de bombardeos israelíes este miércoles.

Desde el 10 de octubre, al menos 67 niños han muerto en incidentes relacionados con el conflicto, lo que supone “un promedio de casi dos años por día” pese al compromiso de detener la violencia.

“Esto no son estadísticas: eran niños reales cuyos sueños y futuros fueron truncados”, condenó Pires, que alertó que la vida de cientos de miles de menores que sobreviven entre tiendas y escombros sigue siendo “simple y brutalmente cruel”.

Asimismo, Unicef advirtió que las infecciones respiratorias están aumentando en el enclave palestino y que el consumo de agua contaminada está provocando enfermedades. Los médicos de la zona aseguran saber cómo tratar a los menores, “pero carecen de suministro básicos”, agregó Pires.

La agencia estima que unos 4,000 menores en Gaza necesitan una evacuación médica urgente, por lo que el portavoz pidió reabrir el corredor sanitario hacia Cisjordania y Jerusalén Este, además de pedir a otros Estados que acojan a más niños gazatíes.

Este mismo viernes, fuentes médicas del enclave informaron de que cuatro niños fueron trasladados al Hospital Al Shifa tras resultar heridos por el lanzamiento de una bomba de un dron cuadróptero israelí en la zona de Al Salatin, en Beit Lahia, al norte de la Franja de Gaza.

Israel llevó a cabo una oleada de ataques este miércoles por toda la Franja después de que, según afirmó el Ejército, “varios terroristas” abrieran fuego contra las tropas en Jan Yunis (sur del enclave), unos presuntos ataques en los que no resultó herido ningún soldado israelí y de los que se desvinculó Hamás.

Los bombardeos causaron la muerte de 32 gazatíes, entre ellos 12 niños y 8 mujeres, e hirieron a otras 88 personas, según datos difundidos por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

En total, desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre, al menos 312 gazatíes han sido asesinados por Israel, la mayoría civiles. Estos ataques se produjeron tras la muerte de algún soldado israelí o debido a supuestas violaciones del alto el fuego por parte de Hamás. (Con información de EFE)