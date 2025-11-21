Perú ordena captura y prisión para exministra asilada en la embajada de México

Betssy Chávez, la exprimera ministra peruana que sugue en la mira de la justicia de su país (Archivo)

Crisis diplomática — El juez supremo de Perú, Juan Carlos Checkley, giro este viernes una orden para la captura internacional y prisión preventiva por cinco meses contra la exprimera ministra Betssy Chávez, asilada en la embajada de México en Lima, mientras es juzgada por el fallido golpe de Estado que intentó dar el izquierdista expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 y quien también enfrenta un proceso judicial.

Juan Carlos Checkley argumenta en su fallo que existe el peligro de fuga de Betssy Chávez en el proceso es “palpable”, por su inasistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales.

Medios peruanos destacan que el jueves, antes de conocerse esta resolución judicial, el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, negó que su país vaya a irrumpir en la embajada de México en Lima para una eventual detención de la exministra, como hizo Ecuador con el exvicepresidente Jorge Glas, porque --según dijo-- es respetuoso del derecho internacional.

El premier peruano destacó que la posibilidad de un asalto a la embajada de México es una “hipótesis negada” y agregó que “Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país vecino, ni país hermano”.

El juez Checkley en su resolución revocó la orden de comparecencia con restricciones que se había impuesto a Betssy Chávez, porque -según refirió- “existe un evidente incumplimiento (...) respecto a la restricción impuesta en su contra, control biométrico cada siete días”.

El magistrado también determinó que el peligro de fuga es “palpable”, así como el riesgo de “frustración” del juicio.

Chávez fue detenida en junio de 2023 y permaneció hasta septiembre de este año en prisión preventiva, por su presunta participación en el intento de golpe de Castillo, por el que la Fiscalía pide que se le imponga una pena veinticinco años de cárcel por el delito de rebelión.

ANTECEDENTE

Betssy Chávez salió en libertad luego del que el Tribunal Constitucional reconociera que fue víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la prolongación de la prisión provisional y hace dos semanas recibió el asilo otorgado por el Gobierno de México, que la acogió en la residencia del embajador, donde permanece hasta ahora.

Tras la decisión del Gobierno de Claudia Sheinbaum, el Gobierno de transición de Perú, que preside José Jerí, decidió romper sus relaciones diplomáticas bilaterales con México, que desde 2023 ya funcionaban sin embajadores al no reconocer México la legitimidad de la entonces presidenta peruana Dina Boluarte (2022-2025), quien reemplazó a Castillo, señalado de un fallido intento de autogolpe de Estado.

Asimismo, el Ejecutivo peruano tampoco le ha concedido hasta ahora a Chávez el salvoconducto para viajar a México, al condicionarlo a una serie de consultas en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) para modificar la Convención de Caracas que regula el asilo diplomático y político, al considerar que el país norteamericano la ha desvirtuado.

El primer ministro Álvarez aseguró que el Gobierno de su país denunciará a México “oportunamente en sedes internacionales con las evidencias en la mano” sobre una presunta injerencia en temas internos, que Lima atribuye a Claudia Sheinbaum.

