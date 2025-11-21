Secuestran a decenas de alumnas de una escuela católica en Nigeria

Nigeria confirma nuevo secuestro masivo de alumnas de una escuela católica (Archivo)

Inseguridad en Nigeria — La Policía del estado de Níger, en Nigeria, confirmó este viernes que decenas de alumnas de una escuela católica, en el oeste del país, fueron secuestradas en las últimas horas en un nuevo ataque perpetrado por personas no identificadas, suceso que se registra días después del rapto de 25 estudiantes en otro asalto a un colegio en el estado de Kebbi, en el noroeste.

Las autoridades destacan que el ataque fue perpetrado a las 2:00 horas locales contra la escuela privada St. Mary, en Papiri Agwara, donde hombres armados se llevaron “a un número aún por especificar de estudiantes en el dormitorio de la escuela”.

“Unidades tácticas de la Policía, elementos militares y otras agencias de seguridad se han trasladado al lugar, peinando los bosques con vistas a rescatar a las estudiantes secuestradas“, resaltó la policía de Níger, antes de recalcar que el comisario de la Policía de Níger, Adamu Abdullahi Elleman, expresó el compromiso de los agentes para “rescatar ilesas” a las víctimas.

Asimismo, la policía de Níger pidió a la población que “mantenga la calma” y “apoye las operaciones de seguridad para rescatar a las estudiantes”, al tiempo que ha prometido que el incidente “será investigado” y que “se adoptarán las medidas necesarias contra la dirección de la escuela por continuar las actividades académicas pese a la orden de las autoridades de cerrar las existentes en la zona por los desafíos de seguridad”.

Por su parte, la Diócesis Católica de Kontagora confirmó el secuestro y condenó “firmemente el ataque”. “Expresamos nuestra profunda preocupación por la seguridad de las niñas secuestradas y sus familias. Las agencias de seguridad han sido inmediatamente informadas y han iniciado esfuerzos coordinados para lograr el rescate y vuelta de las víctimas sanas y salvas”, aseguró.

En la misma línea, resaltó que la diócesis está colaborando con las fuerzas de seguridad, las autoridades y líderes comunitarios para intentar lograr la liberación de las secuestradas, al tiempo que ha pedido a la población que mantenga la calma y apoye las operaciones, según ha recogido el diario nigeriano ‘Vanguard‘.

