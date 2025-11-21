Varias personas heridas, entre ellas niños, por un ataque de oso en Canadá

Ataque de oso pardo a estudiantes y profesores en Canadá (@SIN24Horas/x)

Once personas resultaron heridas, dos de ellas de extrema gravedad, tras el ataque de un oso pardo a un grupo de niños y profesores de una excursión en el oeste de Canadá, así lo informaron este viernes medios locales.

El ataque se produjo alrededor de las 13:30 hora local del jueves en las cercanías de la localidad de Bella Coola, en la provincia de Columbia Británica y al noroeste de la ciudad de Vancouver.

Las víctimas son niños de entre diez y once años, así como varios profesores que realizaban una excursión. Aunque las autoridades no han identificado a las víctimas, Acwsalcta School, una escuela regentada por el grupo indígena nuxalk en Bella Coola, indicó en Facebook que los heridos forman parte de su institución.

“Estamos devastados por los individuos y familias afectados por el incidente con el oso. Todos los individuos afectados están recibiendo asistencia médica y nuestra prioridad es asegurar que estén a salvo”, expresó la escuela en un comunicado.

Las autoridades de provincia de Columbia Británica expusieron que además de los heridos en estado crítico, otras dos víctimas sufireron heridas graves.

Profesores se enfrentaron al oso para salvar a los niños

Según medios locales, los profesores que acompañaban a los niños se enfrentaron al oso cuando se produjo el ataque. Uno de los maestros sufrió graves heridas y fue una de las personas que tuvo que ser evacuada en helicóptero.

En un mensaje en su página de Facebook, el Servicio de Protección de la Naturaleza de Columbia Británica destacó que las autoridades han solicitado a todos los residentes de la zona que se alejen de áreas boscosas.

Por su parte, las autoridades Nuxalk recomendaron en un mensaje publicado el jueves en su Facebook, que los miembros de la comunidad no vayan a ningún sitio por la noche porque “el oso sigue sin ser hallado” a la vez que ofrecieron a sus habitantes autobuses para sus desplazamientos.

El oso pardo del oeste de Canadá es uno de los mamíferos más grandes de Norteamérica, con un peso que puede llegar a los 300 kilogramos y una envergadura de hasta 2.5 metros. A pesar de su tamaño, puede correr a una velocidad de hasta cincuenta kilómetros por hora y es capaz de trepar con facilidad árboles. (Con información de EFE)