Al menos 22 muertos tras oleada de bombardeos israelíes en Gaza

Bombardeos israelíes en el enclave palestino (EFE)

Al menos 22 personas, entre ellas por lo menos dos mujeres y tres niños, perdieron la vida y muchas más resultaron heridas en distintos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza durante la tarde del sábado, así lo informaron fuentes sanitarias, después de que el Ejército de Israel lanzara una fuerte oleada de bombardeos por toda la zona del enclave.

“Hoy, un terrorista armado cruzó la línea amarilla y disparó contra las fuerzas de las FDI desplegadas en el sur de la Franja de Gaza. En respuesta, las FDI, comenzaron a atacar objetivos de la organización terrorista Hamás en toda la Franja de Gaza”, indicó el Ejército en un comunicado, que especifica que ningún soldado resultó herido.

Según registros de los hospitales gazatíes Al Ahli, Nasser y Shifa e información de la Defensa Civil de Gaza, cinco palestinos murieron y varios resultaron heridos en un ataque de un dron israelí contra un vehículo civil cerca del cruce de Al Abas, en la zona oeste de la ciudad de Gaza.

Se reportaron dos muertos y varios heridos tras un ataque aéreo israelí contra la vivienda de la familia Abed, cerca de la mezquita Bilal Bin Rabah, en el oeste de Deir Al Balah, una localidad ubicada a su vez en el centro de la Franja de Gaza.

Cuatro personas, entre ellas, un niño, fallecieron en un ataque aéreo israelí contra una vivienda perteneciente a la familia Abu Amuna situada junto al Hospital Al Awda, en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza.

Siete cuerpos desmembrados fueron recuperados tras otro ataque en el mismo campo de refugiados, estos fueron trasladados también al Hospital Al Awda.

El hospital Al Shifa recibió otros cuatro cuerpos tras un ataque aéreo contra una vivienda en el barrio de Al Lababidi, en el oeste de la ciudad de Gaza.

Según las fuentes médicas, algunos de los ataques se implementaron en el oeste de la línea amarilla, es decir, la zona de la Franja en la que no hay presencia del Ejército israelí.

El Ministerio de Sanidad de Gaza eleva a 318 los gazatíes muertos hasta ayer en acciones de Israel desde que comenzó el alto el fuego, el pasado 10 de octubre, según indicó en un comunicado este sábado. (Con información de EFE)