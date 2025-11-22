Hamás denuncia que Israel avanza más allá de los límites de la línea amarilla

Bombardeo en Gaza (@eldestapeweb/x)

Hamás denunció este sábado en un comunicado oficial que el Ejército israelí avanza diariamente sus posiciones hacia el oeste, más allá de la línea amarilla y reclama a los mediadores y al gobierno estadounidense intervenir.

“La continua eliminación de la línea amarilla por parte del Ejército y su avance diario hacia el oeste, acompañado del desplazamiento masivo de nuestra población, además de los ataques aéreos y el bombardeo de artillería en zonas del sector oriental, constituye una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego”, denuncia el grupo islamista.

El escrito afirma que las operaciones israelíes de los últimos días han provocado cambios en las líneas de retirada “contrarios a los mapas acordados” en la firma del alto al fuego firmado entre Israel y Hamás en octubre.

“Hacemos un llamamiento a los mediadores para que intervengan urgentemente y exigimos que la administración estadounidense cumpla con sus compromisos”, finalizó el comunicado.

El gobierno gazatí (dependiente de Hamás) acusó este jueves al Ejército Israelí de haber expandido la zona amarilla durante la escalada de bombardeos que dejaron 32 muertos en Gaza este miércoles.

La línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes al entrar en vigor el alto al fuego. Entre esta línea y la frontera entre Gaza e Israel en todo el perímetro, más del 50% del enclave, está bajo control militar del Ejército.

Desde entonces, casi cada día se han producido muertos por fuego israelí en la zona circundante a dicha línea, en ataques que Israel defiende se producen contra milicianos, pero que en varias ocasiones han costado la vida a mujeres y niños que intentaban ir a ver lo que queda de sus casas.

El Ministerio de Sanidad de Gaza eleva a 318 los gazatíes asesinados por Israel desde que comenzara el alto el fuego el pasado 10 de octubre, según indicó en un comunicado. (Con información de EFE)