Militares paraguayos decomisan 9.4 toneladas de marihuana en zona fronteriza con Brasil

Operación Escudo Guaraní (@pyconfidencial/x)

Militares de Paraguay decomisaron alrededor de 9.4 toneladas de marihuana como parte de operativos de control realizados en zonas boscosas del departamento de Amambay, fronterizo con Brasil, así lo informó el Ministerio de Defensa.

Integrantes del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) realizaron el viernes un recorrido de vigilancia en la localidad de Santa Catalina, en el municipio de Pedro Juan Cabellero, donde identificaron a “una persona con actitud sospechosa” indicó el despacho de Defensa en un comunidado.

Los agentes, acompañados por personal de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), procedieron a verificar la zona y encontraron un campamento precario donde aseguraron 3,600 kilos de marihuana picada y otros 5,800 kilos de “mariguana en rama seca”, precisó la nota.

Un agente fiscal que participó en el operativo autorizó la incineración del campamento y de la mariguana decomisada.

Esta implementación es parte de la “Operación Escudo Guaraní”, una estrategia del gobierno paraguayo que comenzó el pasado 6 de noviembre y que tiene previsto el envió de tropas a las fronteras, especialmente con Brasil y Argentina, para reforzar la vigilancia contra amenazas del crimen organizado y terrorismo, expuso el Ministerio de Defensa.

Esta decisión se llevo a cabo después de una intervención policial efectuada en octubre contra la organización criminal “Comando Vermelho” en Río de Janeiro, que causo la muerte de 121 personas. (Con infromación de EFE)