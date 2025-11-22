Sube a 55 la cifra de muertos en Vietnam tras una semana de lluvias torrenciales

Vietnam bajo el agua (x)

Autoridades vietnamitas elevaron este sábado a 55 el número de fallecidos por inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por lluvias torrenciales que azotan al centro y sur del país desde el pasado fin de semana, con otras 13 personas desaparecidas.

Las provincias de Dak Lak y Khanh Hoa, en el sur de Vietnam, son las más afectadas por los torrentes de agua y concentran la mayoría de víctimas mortales, con 14 y 27 respectivamente, según datos del Ministerio de Agricultura y Medioambiente difundidos en la mañana.

En la ciudad de Hue, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, autoridades declararon estado de emergencia por desastres naturales tras el colapso del muro norte de la Ciudadela Imperial debido a las intensas y prolongadas lluvia, informó la prensa local.

El fenómeno ha causado daños estimados en apróximadamente 9 billones de dong, de acuerdo con evaluaciones oficiales.

Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur y Nueva Zelanda han brindado apoyo económico a Vietnam para la recuperación tras el desastre meteorológico, según medios oficialistas.

Más de 235 mil viviendas están inundadas y cerca de 300 mil personas sufren cortes en el suministro eléctrico, mientras unas 80 mil hectáreas de arrozales y otros cultivos han quedado anegadas.

Imágenes difundidas por la prensa local muestran a grupos de ciudadanos remando en canoas y tablas de surf, cocinando arroz y transportando cajas de suministros para asistir a los damnificados.

Aunque las lluvias han amainado desde el viernes, según la plataforma Zoom.earth, decenas de miles de personas continúan evacuadas de sus hogares, mientras prosiguen las labores de búsqueda y rescate.

A lo largo de la semana, las precipitaciones han dejado acumulados superiores a los 1,500 milímetros en varios puntos del sur del país, destacó el Departamento de Prevención y Control de Desastres.

El Sudeste Asiático vive una temporada complicada debido a tormentas tropicales y tifones.

Al menos este mes, el tifón Kalmaegi provocó la muerte de seis personas en la región central de Vietnam, tras golpear Filipinas, donde dejó 250 fallecidos y 111 desaparecidos.

En octubre, al menos una decena de personas perdieron la vida en el norte del país por inundaciones provocadas por el tifón Matmo, mientras el tifón Kajiki dejó un saldo de siete fallecidos a finales de agosto. (Con información de EFE)