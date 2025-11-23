Ucrania intenta evitar la rendición en negociaciones de urgencia con EEUU

Ginebra El jefe de la misión ucraniana, Andri Yermak, escucha las explicaciones a la prensa del secretario de Estado de EU, Marco Rubio (MARTIAL TREZZINI/EFE)

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró tras su reunión en Ginebra con la delegación ucraniana para discutir el plan de paz de su presidente, Donald Trump, que en la práctica significa la rendición de Kiev y la cesión a Moscú del 20% de su territorio, sigue habiendo puntos pendientes, pero “ninguno es insalvable”.

“Tuvimos un muy buen día, creo que hemos logrado una enorme cantidad de progreso. Puedo decirles que los asuntos que siguen abiertos no son insuperables, solo necesitamos más tiempo del que teníamos hoy. Honestamente, creo que llegaremos a un acuerdo”, señaló a los periodistas en su comparecencia en la Misión de EE.UU., donde tuvieron lugar las conversaciones con la delegación ucraniana, encabezada por Andri Yermak, jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski.

Rubio aseguró que, pese a la ausencia de Rusia en los contactos en Ginebra, “los rusos también tienen voz aquí y desde el principio del proceso hemos tenido en cuenta su posición, que nos ha sido comunicada de múltiples maneras”.

“Hoy llegamos aquí con un objetivo: tomar los 28 o 26 puntos del plan, dependiendo de la versión a medida que evolucionaba, y tratar de reducir los que seguían abiertos; y lo hemos logrado de manera muy significativa”, aseguró

“Ahora, obviamente, como en cualquier acuerdo final, tendrá que ser aprobado por los presidentes y hay un par de cuestiones en las que aún necesitamos seguir trabajando”, agregó, mostrándose relativamente flexible en el tiempo que Ucrania tiene para responder, pese al plazo inicial dado por Trump del 27 de noviembre.

“El mejor día en diez meses”

“Como esto sigue siendo un proceso en marcha, no quiero declarar una victoria ni dar por concluido nada, aún hay cosas que resolver, pero estamos mucho más avanzados ahora que cuando empezamos esta mañana y sin duda más que hace una semana”, aseguró.

Reiteró que esta jornada de contactos “ha sido el mejor día que hemos tenido en diez meses de trabajo en estos asuntos” y afirmó que “está claro que, para lograr un final definitivo de esta guerra, Ucrania debe sentirse segura y saber que no volverá a ser invadida o atacada”.