Activista palestino es detenido en Israel: denuncian abuso y evidencia “clasificada”

Activista Palestino Ayman Ghraieb Retenido de forma encubierta en la base militar de Samra, donde fue mantenido a la intemperie, esposado, sin alimentos, y golpeado violentamente por un soldado en las costillas (X: @the_andrey_x)

El Ejército israelí mantiene detenido al activista palestino Ayman Ghraieb tras su arresto el 17 de noviembre en el Valle del Jordán, donde documenta agresiones por parte de habitantes de la zona contra palestinos. La denuncia fue realizada por el Fondo de Defensores de los Derechos Humanos (HRDF), la red legal que representa al activista.

Interrogatorio del activista palestino

Según HRDF, Ghraieb fue interrogado por primera vez seis días después de su captura, bajo la acusación de “incitación”. Antes de que finalizaran las preguntas, el abogado fue notificado de que su cliente sería puesto bajo detención administrativa sustentada en evidencia “clasificada”, a la que ni el detenido ni su defensa tienen acceso.

El equipo legal aseguró que el uso de este método, en lugar de un proceso penal formal, confirma “el carácter político de su arresto”, especialmente por su labor pública de documentación y defensa de derechos humanos.

Orden administrativa o audiencia para el activista palestino

Si se emitiera una orden de detención administrativa, se permitiría mantenerlo recluido durante meses sin cargos ni juicio. Si esa orden no se concreta, podría iniciarse una audiencia judicial ese mismo día, la cual llevaría más tiempo.

Días antes explicó que durante dos días no se conocía el paradero de Ghraieb, debido a que ni la Policía ni el Ejército confirmaban su detención. Tras la amenaza de presentar un recurso de hábeas corpus, las autoridades israelíes revelaron que estaba retenido de forma encubierta en la base militar de Samra, ubicada en el Valle del Jordán. En ese sitio, fue mantenido a la intemperie, esposado, sin alimentos y golpeado violentamente por un soldado en las costillas, lo que requirió atención médica urgente.