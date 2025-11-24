Atropellamiento múltiple en Tokio ocasiona un muerto y diez lesionados

Atropellamiento múltiple en Tokio (workenter)

Al menos una persona perdió la vida y diez más resultaros heridas (una de ellas de gravedad), tras ser atropelladas este lunes en Tokio por un coche, el cual su conductor intento darse a la fuga a pie y fue detenido.

Un hombre de apróximadamente 80 años falleció, según la cadena de televisión japonesa NHK, tras ser embestido por el vehículo en el barrio de Adachi alrededor de las 12:30 hora local. Asimismo, una mujer de unos 20 años resultó gravemente herida y se encuentra en coma, indicó el medio, mientras que otras nueve personas recibieron atención médica.

Según la Policía de Japón, el vehículo había sido robado de un concesionario cercano y el conductor trató de abandonarlo y darse a la fuga a pie tras el incidente, pero fue detenido posteriormente.

“Vi cómo una persona atropellada salía despedida. El coche parecía circular en línea recta sin desviarse, me pareció que debía de ir a una velocidad considerable, incluso por la acera”, expresó un testigo anónimo citado por NHK.

Este no es el primer caso de atropellamiento masivo en los últimos años, el 1 de enero de 2019, nueve personas resultaron heridas en Tokio al irrumpir en una zona peatonal un vehículo conducido por un joven que comentó actuar deliberadamente en protesta contra la pena de muerte. El agresor planeaba originalmente rociar con queroseno y quemar a la multitud concentrada en un popular santuario cercano. (Con información de EFE)