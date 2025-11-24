Cancelan viajes a Venezuela: aerolíneas suspenden vuelos por tenciones en el Caribe

Aerolíneas cancelas vuelos a Venezuela La decisión responde al aviso emitido el viernes pasado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que recomendó a las aerolíneas estadounidenses extremar precauciones sobre Venezuela y el sur del mar Caribe (EFE)

Las aerolíneas venezolanas, como Estelar y Laser, suspenden algunos de sus vuelos internacionales luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera una alerta para “extremar la precaución” al sobrevolar el país; sumando así un total de siete aerolíneas que han detenido operaciones en medio del despliegue militar ordenado por Donald Trump en el Caribe.

¿Cuáles son los otros países que cancelaron vuelos a Venezuela?

La empresa Estelar anunció que sus vuelos del 24 y el 28 de noviembre a Madrid son suspendidos por “motivos operacionales” asociados a su proveedor Iberojet; mientras que la empresa Laser confirma que los vuelos serán reprogramados en una nueva fecha quedó fijada para el jueves 27 de noviembre, también por razones operacionales.

En Latinoamérica la aerolínea, Latam Airlines, una de la compañía más grande de América Latina, confirmó la cancelación de los vuelos programados esta semana entre Bogotá y Caracas.

El despliegue militar ordenado por Trump en agosto en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Pero para el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, esta movilización constituye una “amenaza” de “invasión” y un intento de impulsar un “cambio de régimen”.

Pese a todo el exdirector general de Aviación Civil de Trinidad y Tobago, Ramesh Lutchmedial, afirmó este domingo que el aviso de la FAA no significa un “conflicto inminente” y solo funciona como una recomendación para que las aerolíneas actúen con cautela y reporten sus rutas.

Presión de la Casa Blanca para Venezuela

The Washington Post reportó que la Casa Blanca propuso lanzar panfletos desde aviones militares sobre Caracas para aumentar la presión sobre el Gobierno venezolano. Según el diario, estos folletos incluirían información sobre la recompensa de 50 millones de dólares por ayudar a arrestar a Maduro, una cifra que Washington duplicó en agosto al reiterar acusaciones de “narcoterrorismo”.

La tensión podría aumentar aún más cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos designe oficialmente al Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero.