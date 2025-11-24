Detienen en La Habana a español prófugo por violar a una menor

Martiño Ramos Soto, arrestado el La Habana (14ymedio)

Autoridades cubanas detuvieron en La Habana al español Martiño Ramos Soto, condenado a 13 años y medio de prisión por violar a una menor de edad en su país.

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) arrestó hace unos días en dicha ciudad a Ramos, para quien el Gobierno de España había solicitado formalmente su extradición después de que lo pidiese la Audiencia Provicional de Ourense el 31 de octubre.

Según algunas fuentes cubanas, la PNR era consciente de la presencia del acusado desde hace meses y desde entonces, ya informados de su condena, estaba bajo observación, pero no había sido arrestado.

Martiño Ramos es uno de los 10 reclamados por la justicia española cuya localización y arresto era prioritaria para la Sección de Fugitivos quienes, este lunes pideron la colaboración ciudadana para recabar posibles pistas.

Según la Sección de Fugitivos, Ramos Soto es originario de Ourense (sureste de Galicia), tiene 50 años y fue condenado a 13 años y medio de cárcel por abusar sexualmente de una alumna menor de edad, mediantes prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.

Fuga del agresor

Una vez condenado en julio, el agresor no atendió el auto de entrada en prisión para cumplir la pena. Por esto, se emitió una orden de detención nacional, no obstante, los agentes ya tenían indicios de que el acusado se encontraba fuera del país.

Según la reconstrucción policial de su fuga, Ramos Soto se desplazó en julio a Portugal para, desde Lisboa, volar a Brasil. De allí viajó a Perú y luego, finalmente, a Cuba. La policía española consideraba que el condenado contaba con algún apoyo en la isla.

Además de profesor de educación infantil y primaria, Ramos Soto era exmilitante de la extinta En Marea y conocido en su ciudad, Ourense, por impartir clases de música y por su activismo. (Con información de EFE)