Pese al alto el fuego, Israel asesina a cuatro palestinos en ataques en el norte y sur de Gaza

Ataques israelíes en Gaza (@friedmanntomas/x)

Cuatro palestinos fallecieron este lunes en la Franja de Gaza en dos ataques diferentes del Ejército israelí, lo que aumentó al menos a 343 gazatíes muertos en el alto al fuego implementado desde el 10 de octubre, según fuentes médicas del enclave palestino.

Dos jóvenes murieron en un ataque con drones israelíes contra una aglomeración de personas en la zona de Bani Suhelia, al este de Jan Yunis (sur), mientras que una tercera persona resultó herida, indicó un funcionario del Hospital Naser y la Defensa Civil.

En el norte, en el barrio de Tuffah de la ciudad de Gaza, otros dos palestinos perdieron la vida tras ser baelados por las fuerzas israelíes estacionadas al este de la ciudad, según una fuente del Hospital Al Ahli y un portavoz de la Defensa Civil.

El Ejército israelí informó en un comunicado de que disparó a tres personas en Jan Yunis, a las que calificó de “terroristas”, tras cruzar la línea amarilla de retirada de las tropas israelíes, lo que suponía “una amenaza” para los militares.

342 muertos y 870 heridos en el alto al fuego

Con estas últimas muertes y según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, son al menos 343 gazatíes muertos por el Ejército israelí pese al alto el fuego, entre ellos más de 60 menores de edad, de acuerdo con la UNICEF.

Asimismo, en estos 44 días, Israel ha lesionado a otras 870 personas, en un enclave destruido donde tan solo 18 de sus 36 hospitales funcionan parcialmente, junto a otra decena de hospitales de campaña.