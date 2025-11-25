Condenan a 27 años de prisión a Bolsonaro por golpismo

27 años de prisión para Bolsonaro por golpismo (@g1/x)

La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil informó este martes la conclusión del proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro, declaró firme la condena a 27 años de cárcel por golpismo, solo falta que la Corte decida su lugar de reclusión.

La conclusión del proceso fue declarada después de que la defensa de Bolsonaro renunció a presentar nuevas apelaciones, para lo que tenía plazo hasta este lunes, ya que unos primeros recursos fueron rechazados de forma unánime por los cuatro miembros de la Primera Sala, responsable del proceso.

Esta decisión fue anunciada tan solo cuatro días después de que Bolsonaro, en prisión domiciliaria por incumplir diversas medidas cautelares, fue trasladado a dependencias de la Policía Federal, tras intentar dañar la tobillera electrónica mediante la cual se controlaban sus movimientos.

Ahora, solo queda esperar la decisión del tribunal sobre el lugar de reclusión del exmandatario, que según se piensa en medios jurídicos, puede ser la misma sede de la Policía Federal, en la que ocupa una pequeña sala de 12 metros cuadrados, o una celda especial en el Complejo Penitenciario de Papuda, situado también en Brasilia.

Este anuncio también recae en otros dos reos juzgaods por intentar impedir la investidura del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria frente a Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022.

Estos son el diputado Alexandre Ramagem, condenado a 16 años y quien hace dos mese huyó a Estados Unidos y Anderson Torres, exministro de Justicia, quien recibió una pena de 24 años.

Bolsonaro, negó el pasado domingo ante un juez que su intención al tratar de dañar la tobillera electrónica con una soldadora casera fuera para fugarse.

Tras este episodio, el exmandatario atribuyó eso a “una paranoia y alucinaciones” cuasada por medicamentos que utiliza para combatir una depresión y otros problemas de salud.

El exlider ultraderechista, de 70 años, tiene muchos problemas de salud, sufre crisis de ansiedad, de hipo y vómitos, todo esto atribuido a una apuñalada que sufrió en la región abdominal durante la campaña electoral de 2018, que desde entonces le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano.

Debido a su edad y frágil salud, sus abogados ya habían adelantado que, en caso de que la sentencia fuera declarada firme, volverán a solicitar el beneficio de prisión domiciliaria, alegando “razones humanitarias”. (Con información de EFE)