Irán vuelve a las ejecuciones en público: cuelgan a un hombre acusado de violación

Ejecución Pública en Irán |imagen de archivo| la identidad del ejecutado no fue revelada por las autoridades

Como si estuviéramos en la época medieval, Irán ejecutó en plena calle y a la vista de todos, a un hombre acusado de violar a dos mujeres, en un nuevo uso de la pena de muerte en público. El Poder Judicial iraní confirmó que el castigo se llevó a cabo por la mañana en la ciudad norteña de Bastam.

El jefe del Poder Judicial de la provincia de Semnan, Mohammad Akbari, aseguró a la agencia Mizan que la ejecución ocurrió tras completar “todas las etapas legales” y respetar las normas religiosas y judiciales.

La identidad del ejecutado no fue revelada por las autoridades.

En Irán van más de mil ejecuciones en público en nueve meses

A mediados de octubre, Amnistía Internacional advirtió que más de 1,000 personas fueron ejecutadas en Irán sólo entre enero y septiembre de 2025, el número más alto documentado en década y media.

Los datos difundidos por la organización muestran cómo se distribuyeron los castigos:

50% por delitos relacionados con drogas

43% por homicidio

3% por delitos de seguridad

3% por violación

1% por presunto espionaje para Israel

Aun así, solo 11 por ciento de las ejecuciones fueron reconocidas oficialmente, lo que deja fuera del registro público la mayor parte de los casos.

Un mecanismo para atemorizar

La organización denuncia que las autoridades han intensificado el uso de la pena capital como herramienta para reprimir a las personas, controlar a la población y castigar a grupos marginados.

Según el informe, 2025 está siendo un año con cifras no vistas desde 1989.

Ejecuciones en público en Irán

La República Islámica es de los pocos países que aún realizan ejecuciones públicas. Entre 2011 y 2024 se documentaron 88 casos, de acuerdo con una investigación reciente del diario reformista Shargh.

El país también cerró 2024 como uno de los mayores ejecutores del mundo, con 972 ejecuciones, 119 más que el año anterior, según Amnistía.