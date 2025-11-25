James Sabatino: el mafioso de la Cosa Nostra que quiere ser amigo de “El Chapo” en la carcel de máxima seguridad más temida de EU

James Sabatino no es un mafioso cualquiera. Su origen criminal germinó en la popular célula criminal la Cosa Nostra, construyendo su historial con fraudes realmente creativos. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, y ha solicitado reunirse con Joaquín “El Chapo” Guzmán, argumentando el cuidado de su salud mental, la cual se ha deteriorado por el aislamiento.

¿Por qué James Sabatino está en prisión?

Desde hace años, Sabatino ha sido identificado como un fraudulento serial. Su modus operandi, según reportes, incluía hacerse pasar por ejecutivo discográfico, diciendo trabajar para sellos como Sony o Roc Nation, lo que le permitió viajar, recibir regalos y otros lujos.

Pero ese no era su único truco, pues desde prisión organizó una estafa para robar cientos de teléfonos móviles con excusas de producción de videos musicales inexistentes. Más tarde convenció a joyerías de lujo para enviar relojes, bolsas y piedras preciosas con la “promesa” de que serían usados en videos de celebridades.

Por todo esto, fue condenado a 20 años de prisión. Pero ni siquiera el encierro parecía detenerlo, por lo que, ante su constante peligrosidad y sofisticación para delinquir, las autoridades lo trasladaron a ADX Florence, la prisión más segura y temida de Estados Unidos.

¿Por qué James Sabatino quiere hablar específicamente con “El Chapo”?

En una carta dirigida a la jueza federal Joan Leonard, Sabatino solicitó que él y Joaquín “El Chapo” Guzmán pudieran coincidir en sus momentos de recreación dentro de la prisión, cada uno en su celda, pero al mismo tiempo.

Según sus argumentos, ambos son víctimas del régimen de aislamiento extremo en ADX Florence, el cuál tiene graves consecuencias en su salud mental, por lo que permitirles ese contacto mínimo sería “un acto de humanidad”.

Además, aseguró que aunque sus celdas estan totalmente separadas, durante años han logrado “comunicarse” a través de golpes y gritos por la pared.

Sabatino incluso menciona que habla varios idiomas, incluido el español, lo que podría servir como puente para “traducir” y facilitar la comunicación entre El Chapo y el personal de la prisión o sus abogados.

¿Cómo es el encierro en ADX Florence?

Para entender la magnitud de su petición, hay que saber que ADX Florence es conocida como “El Alcatraz de las Montañas Rocosas”.

En este penal, los reos pasan 23 horas al día en celdas individuales hechas de concreto y con contacto mínimo con otras personas: solo ven a custodios para los traslados.

Este tipo de confinamiento tiene costos psicológicos: se han documentado casos de ansiedad, depresión, insomnio, paranoia e incluso psicosis entre los internos.

¿Hay posibilidades de aprobar su petición?

Sabatino propone fungir como “amigo próximo” legal de El Chapo, figura reconocida en el sistema penitenciario para aquellos que no pueden gestionar ciertos trámites por sí mismos. Según su carta, él podría servir como intermediario entre Guzmán y sus abogados, traductor o enlace para recibir visitas o correspondencia.