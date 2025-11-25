Maduro amenaza con revocar licencias para operar en Venezuela a las aerolíneas que no reanuden vuelos

Venezuela Oficinas de aerolíneas cerradas en la terminal internacional casi del aeropuerto Simón Bolívar, que sirve a Caracas, en Maiquetía (MIGUEL GUTIÉRREZ/EFE)

El régimen venezolano advirtió este martes a las aerolíneas que cancelaron sus vuelos con origen y destino a Caracas tras el aviso de EE.UU. acerca de una “situación potencialmente peligrosa en la región”, que tienen hasta las 12.00 hora local del miércoles para reanudar sus operaciones, porque en caso contrario serán revocados sus permisos de “vuelo permanente”.

“El Estado venezolano fijó posición con las aerolíneas y tomará las acciones correspondientes. Ya les quedan menos de 24 horas”, advirtió una fuente del Ministerio de Transporte.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), adscrito a esa cartera de Estado, dio un plazo de 48 horas a las líneas aéreas para retomar sus operaciones, medida que el organismo informó a los representantes legales de estas empresas en una reunión el lunes y que entró en vigor a mediodía, hora local.

Desde el sábado y hasta este martes, varias aerolíneas han cancelado sus vuelos, como las españolas Air Europa, Plus Ultra e Iberia, así como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol, la sudamericana Latam y la turca Turkish Airlines.

Pese a que el ultimátum se extiende también a compañías nacionales, las venezolanas Laser y Estelar informaron este martes la suspensión de sus vuelos con destino a Madrid hasta el 1 de diciembre.

Por el contrario, las colombianas Wingo y Satena, Boliviana de Aviación y la panameña Copa mantienen sus operaciones activas. La venezolana Conviasa mantiene sus vuelos internacionales, incluido a México.

Estas medidas se dieron a conocer después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitiera este viernes un aviso instando a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, en medio del despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.