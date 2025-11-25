Maestras castigan a niño de 5 años en un árbol por no entregar su tarea

El caso generó indignación entre padres y autoridades tras difundirse imágenes del maltrato en una escuela de nivel preescolar.

Un hecho de maltrato infantil provocó conmoción luego de que se difundiera el caso de un niño de apenas cinco años que fue castigado por sus maestras, quienes lo colgaron de un árbol como “corrección” por no entregar su tarea. El estudiante de un plantel de educación preescolar, permaneció suspendido por su ropa mientras lloraba y pedía ayuda.

De acuerdo con los primeros reportes, las docentes tomaron la decisión de atarlo y dejarlo colgado como una forma de escarmiento, mientras otros estudiantes observaban la escena. Testigos señalaron que el castigo duró varios minutos y que ninguna de las maestras intervino para detener la agresión pese al evidente sufrimiento del menor.

El hecho ocurrió en la escuela Hans Vahini Vidya Mandir, ubicada en la aldea Narayanpur, India. Las docentes, identificadas como Kajal Sahu y Anuradha Dewangan, sujetaron la camisa del menor con una cuerda y lo colgaron de una rama dentro del plantel. El acto fue captado en video y rápidamente circuló en redes sociales, generando una avalancha de críticas.

Padres y autoridades exigen sanciones

Autoridades educativas y de protección infantil ya investigan el caso y buscan determinar si la escuela había tenido antecedentes de castigos físicos o maltrato hacia los alumnos. Además, especialistas advierten que acciones como esta pueden generar daños psicológicos severos en niños de corta edad.

Mientras avanza la investigación, organizaciones defensoras de la infancia hicieron un llamado a reforzar la supervisión en centros educativos y a capacitar al personal docente en métodos disciplinarios respetuosos, para evitar que episodios de violencia como este vuelvan a repetirse.

Según la UNESCO, aproximadamente uno de cada tres estudiantes en el mundo ha sufrido algún tipo de acoso escolar (físico, verbal o psicológico) en un periodo dado