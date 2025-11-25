Ucrania acepta plan de paz propuesto por EU; aún faltan detalles por cerrar

Kiev y Washington confirman entendimiento preliminar del acuerdo de paz Ucrania eliminó varias demandas clave de Rusia que estaban incluidas en el documento

Después de varios días de espera, el Gobierno de Ucrania aceptó un acuerdo de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para detener el conflicto con Rusia, así lo informó un medio que cita a un funcionario estadounidense que aseguró que “solo faltan detalles menores” para concretarlo.

El asesor de seguridad nacional ucraniano, Rustem Umerov, confirmó que ambas partes alcanzaron un “entendimiento común” sobre la propuesta, aunque aún deben afinarse puntos específicos, por lo que Zelensky podría viajar a Washington antes de que termine el mes para cerrar el trato directamente.

Kiev recorta exigencias rusas del plan original

Aunque se habla de un acuerdo, se tiene el conocimiento de que Ucrania modificó de forma significativa el borrador inicial que envió Washington, el cual, prácticamente beneficiaba más a Rusia que al mismo Kiev; eliminado demandas claves que el otro país incluyó en el documento, entre ellas:

Cesión de territorios del Donbás

Reducción del ejército ucraniano

Renuncia expresa a unirse a la OTAN

Zelensky confirma recortes: “Ya no hay 28 puntos”

El presidente Volodymyr Zelensky declaró que el plan ya no contiene los 28 puntos originales.

“Tras Ginebra, ya no hay 28 puntos, son menos, y se han incorporado muchos elementos correctos”, aseguró. También aclaró que los asuntos “sensibles” deben hablarse directamente con Trump.

Kiev y sus aliados europeos reiteraron que no habrá reconocimiento de territorios tomados por la fuerza, y que la decisión de unirse a la OTAN o la Unión Europea corresponde únicamente a Ucrania.

Según el viceministro de Exteriores ucraniano Sergiy Kyslytsya, estos temas quedaron “entre corchetes” para que Trump y Zelensky los definan posteriormente, informó Financial Times.

Rusia evalúa el nuevo borrador del plan de paz

La reacción desde Rusia fue cautelosa. El principal asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, señaló el que Moscú recibió un nuevo borrador que “necesitará más trabajo”.

“Muchas disposiciones parecen aceptables”, dijo, pero aclaró que otras requerirán “discusiones detalladas y revisión” entre las partes.

El avance del plan se da mientras el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, mantiene conversaciones con Rusia en Abu Dabi. Todo ocurre después de una jornada marcada por ataques aéreos entre Moscú y Kiev que dejaron al menos nueve muertos.