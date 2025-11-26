¡Golpe de Estado en Guinea-Bisáu! militares arrestan al presidente y toman el control del país

Golpe de Estado en Guinea-Bisáu Militares arrestan al presidente Umaro Sissoco Embaló, luego de que su candidato Fernando Dias, se declarara vencedores antes de conocerse los resultados oficiales.

Guinea-Bisáu, país ubicado en el oeste del continente africano, amaneció bajo el control militar después de que una facción de las Fuerzas Armadas arrestara al presidente Umaro Sissoco Embaló y anunciara que asumen “la plenitud de los poderes del Estado”.

El golpe ocurre luego de que las elecciones presidenciales no tuvieran los resultados que querían, expulsando de la principal oposición entre Embaló y el candidato Fernando Dias, quienes se proclamaron vencedores antes de conocerse los resultados oficiales.

Días, fue apoyado por el PAIGC y por el exprimer ministro Domingos Simões Pereira; reclamaba ventaja en el conteo previo.

Tiros en la capital de Guinea-Bisáu

En videos publicados en redes sociales se puede escuchar fuertes detonaciones y personas gritando y corriendo en las calles del centro de Bissáu, cerca de la sede de la Comisión Electoral Nacional (CNE).

Testigos relataron que la gente corrió hacia zonas que estuvieran lo más lejanas posibles para ponerse a salvo, mientras un grupo de hombres armados irrumpía en el edificio electoral e intentaba avanzar hacia el palacio presidencial.

Según medios locales, los accesos al palacio y las calles cercanas fueron bloqueados por soldados encapuchados que impidieron la entrada o salida de dirigentes políticos.

Golpe de Estado en Guinea-Bissau provoca enfrentamientos militares en el Palacio Presidencial. Según informes, militares y fuerzas de seguridad se enfrentan en el lugar. pic.twitter.com/H0pnJLiZlC — ⓍULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) November 26, 2025

Arresto del presidente de Guinea-Bisáu luego del proceso electoral

Jeune Afrique reportero señaló que el propio Embaló confirmó haber sido detenido al mediodía en su despacho y aseguró que no fue agredido.

Los militares anunciaron la suspensión inmediata del proceso electoral, el cierre de fronteras, el cierre del espacio aéreo y la imposición de un toque de queda “hasta nueva orden”.

Tensiones históricas en la política de Guinea-Bisáu

Guinea-Bisáu es uno de los países más golpeados por rupturas institucionales en África Occidental. Desde su independencia en 1974, ha sufrido cuatro golpes de Estado exitosos, uno en 1980, 1998/99, 2003 y 2012, aunque en realidad han pasado múltiples intentos fallidos.

La administración de Embaló ya había sobrevivido a dos conspiraciones previas, pero esta vez la presión militar, el vacío político y la disputa poselectoral precipitaron un quiebre más profundo.