Policía de Londres arresta a decenas de activistas propalestinos frente a los juzgados

La Policía Metropolitana de Londres (Met) arrestó este miércoles a decenas de activistas propalestinos que se concentraron a las puertas del Palacio de Justicia, donde hoy comenzaron las sesiones de impugnación contra la ilegalización del grupo Palestine Action, proscrito en el Reino Unido y calificado de terrorista.

Todos los manifestantes, la mayoría de mediana y avanzada edad, algunos de ellos personas discapacitadas y que portaban pancartas en las que se leía “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action” fueron detenidos por decenas de agentes de la Met, quienes previamente informaron uno por uno a los detenidos de los motivos.

“Está usted detenido en virtud de la ley de Terrorismo del año 2000”, indicó un agente a una mujer que portaba una de las pancartas y que permaneció en silencio en todo momento, mientras varios policías la cargaron sujetándola por los brazos y las piernas.

Ante cada detención, otro grupo de activistas aplaudía y les gritaba “¡gracias!”, a la vez que les decía a los agentes “¡qué vergüenza!”, lo que provocó algunos momentos de tensión, también con algunos agitadores de extrema derecha que acudieron a increpar a los activistas.

“No hay justicia aquí. Hacemos nuestra propia justicia en la calle, en la cárcel...”, precisó una activista propalestina que, asegura, estuvo encarcelada nueve meses por el mismo motivo.

La principal demanda de los manifestantes, reflejada en pancartas y camisetas, era la de “levantar la ilegalización” al grupo propalestino, en cuyo favor se han celebrado varias manifestaciones en los últimos meses.

Palestine Action, que busca boicotear el suministro de armas a Israel, fue proscrito en julio tras reivindicar acciones de vandalismo de dos aviones militares en una base inglesa y el bloqueo de la entrada de una empresa proveedora del Ejército israelí.

Más de 1,600 personas han sido detenidas desde entonces, bien por pertenecer al grupo o por apoyarlo en protestas pacíficas en las que los participantes suelen sentarse en silencio mostrando pancartas contra el genocidio en Gaza y en solidaridad con la organización ilegalizada. (Con información de EFE)