Suiza reclama pago de servicios consulares a participantes de la Flotilla

Flotilla sumud

Diecinueve participangtes suizos en la Flotilla Global Sumud, que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza a principios de octubre, han recibido una carta del Ministerio de Asuntos Exteriores de su país que les reclama el reembolso de prestaciones en concepto de protección consular y gastos de emergencia, así lo informó este miércoles la televisión nacional RTS.

Las facturas van entre los 300 y 1,047 francos, en función de factores como el tipo de intervención ante las autoridades israelíes, la duración de las visitas en prisión cuando fueron detenidos o el nivel de asistencia durante el regreso.

Además de los 19 suizos de la Flotilla Global Sumud, que partió desde Barcelona y otros puertos mediterráneos a finales de agosto y fue interceptada por Israel a principios de octubre, la reclamación ha incluido a una ciudadano helvético de la Flotilla Thousand Madleens to Gaza, que zarpó a finales de septiembre.

Los implicados, que denunciaron maltratos durante su detención en Israel y el algunos casos el abandono de Suiza, expusieron que presentarán un recurso, frente a una reclamación oficial que les da 30 días para efectuar el pago solicitado. (Con información de EFE)