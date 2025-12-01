Con más de 50 árboles, Melania Trump decora la Casa Blanca con homenaje navideño al 250 aniversario de EU

Casa Blanca decorada para navidad El aniversario 250 de la declaración de independencia de Estados Unidos será uno de los temas centrales de las decoraciones elegidas por la primera dama, Melania Trump

Tras el regreso de Donald Trump y Melania Trump a la Casa Blanca, decidieron pasar su primera Navidad realizando una decoración centrada en el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará en julio de 2026, con arreglos que resaltan símbolos nacionales y la idea de que “el hogar está donde reside el corazón”.

Decoración navideña de la Casa Blanca

La Oficina de la Primera Dama detalló que la residencia ejecutiva fue adornada con 75 coronas, 51 árboles, más de 200 metros de guirnaldas y alrededor de 2 mil tiras de luces. El concepto principal busca destacar la conexión emocional con el país y el valor de la unidad familiar.

Melania Trump seleccionó personalmente varios de los elementos colocados en los salones. Entre ellos destacan 2 mil 800 estrellas doradas dedicadas a soldados y a sus familias, cerca de 10 mil mariposas y 120 libras de jengibre utilizadas para elaborar las tradicionales casitas navideñas.

Home Is Where the Heart Is

AMERICA’S CHRISTMAS



This Christmas, let’s celebrate the love we hold within ourselves and share it with the world around us. After all, wherever we are, we can create a home filled with endless possibilities. pic.twitter.com/VouZAtLpHU — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) December 1, 2025

Los salones de la Casa Blanca tematizados

El Salón Este se convirtió en el corazón de la celebración por los 250 años de la independencia, donde predominan los colores azul, blanco y rojo. La decoración incorpora emblemas nacionales para anticipar el jubileo que el país celebrará en 2026.

En el Salón Verde, la temática gira en torno a la convivencia familiar, con dos rompecabezas de más de 6 mil piezas cada uno, uno con la imagen de George Washington y otro del presidente Donald Trump.

El Salón Rojo está dedicado a la juventud y a la iniciativa “Be Best”, impulsada por la primera dama durante su etapa anterior en la Casa Blanca.

El vestíbulo principal alberga parte del belén histórico de la Casa Blanca, actualmente en proceso de restauración. Además, una casita de jengibre reproduce el pórtico sur de la residencia, con una vista incluida hacia la Sala Oval Amarilla que forma parte del área privada.

La semana pasada, Melania Trump recibió el árbol oficial que presidirá las celebraciones de fin de año: un abeto Concolor de más de seis metros, procedente de Míchigan, cuya ceremonia de encendido se llevará a cabo este jueves.