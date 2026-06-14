R. Unido prohibe uso de las redes a menores de 16 años y “toque de queda digital” a adolescentes

Reino Unido 9 de cada 10 británicos apoya la prohibición a menores de 16 años, según el gobierno (EFE)

Reino Unido se une al reducido club de países que ha declarado la guerra a las redes sociales y el peligro de dejarlas en manos de los menores de edad. El gobierno laborista prohibirá a partir de mañana el uso de las redes sociales a los menores de 16 años, así como la comunicación en ‘chats’ de juegos con extraños.

Las medidas del Gobierno de Keir Starmer irán más lejos que las de Australia, pionera en las restricciones de las redes para menores, ya que impondrá un “toque queda digital”; así, incluirán con alguna medida técnica la imposibilidad de navegar en las redes a partir de las 20.30 para los menores de 18 años.

WhatsApp tiene “valor educativo”

Las redes que resultarán afectadas son en principio las mismas diez que en Australia: TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick.

La plataforma Whats App de mensajería no estará entre las afectadas por considerarse que todavía cumple algún valor educativo.

Apoyo abrumador

El Gobierno de Starmer aseguró este domingo que esta prohibición de las redes para los menores está apoyada por nueve de cada diez personas, según una consulta llevada a cabo en línea en las pasadas dos semanas.

Los demás detalles de la prohibición, así como las medidas técnicas para aplicarla, se harán públicos mañana lunes.

¿Dónde está prohibido?

El primer país en prohibir las redes sociales a menores de 16 años es Australia, donde está vigente desde diciembre de 2025.

Prohíbe a menores de 16 años tener cuentas en plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, Threads, X, Reddit, Twitch y Kick. Cualquiera de estas empresas que incumplan la nueva regulación serán multadas con hasta 49 millones de dólares australianos.

Indonesia fue el segundo país en imponer la prohibición desde febrero de 2026, seguida de Malasia en 2026, donde, además, las plataformas digitales deben verificar la edad con documentos oficiales y multas de hasta 2.5 millones de dólares por incumplimiento.

Otros países que están en proceso son Canadá, Francia, Alemania, Grecia y España.