Candidato presidencial de Perú sale ileso tras ser tiroteado dentro de su vehículo

Atentado contra candidato presidencial de Perú (EFE)

El candidato presidencial del partido peruano Libertad Popular, el empresario Rafael Belaúnde Llosa, sobrevivió este martes a un atentado tras ser atacado a tiros cuando se desplazaba por el distrito de Cerro Azul, en el sur de Lima, según informó un portavoz de su movimiento político.

Belaúnde Llosa se movia en su automóvil por la zona, donde tiene un negocio inmobiliario, cuando recibió varios disparos que impactaron en el parabrisas, no obstante, resulto con lesiones leves, de acuerdo con las imágenes compartidas por su agrupación política en las redes sociales, donde se le ve con manchas de sangre en la cabeza y la camisa.

El exprimer ministro y fundador de Libertad Popular, Pedro Cateriano, confirmó el atentado a la emisora RPP y expresó que se trata de “un mal inicio de campaña”, en referencia a los comicios generales que se realizarán el 12 de abril de 2026.

“Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde”, precisó.

Tras el ataque, Belaúnde, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985) acudió a la comisaría policial de Cerro Azul para presentar la respectiva denuncia.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola declaró al Canal N, que el candidato estaba supervisando unos terrenos que son de su propiedad en la provincia de Cañete, donde se ubica Cerrro Azul y que al salir del lugar fue atacado desde una motocicleta.

Asimismo, confirmó que Belaúnde se encuentra bien y que no había recibido ninguna amenaza extorsiva ni de ningún tipo.

Además, Arriola señaló que un equipo de la división de Homicidios y Criminalística están en el lugar de los hechos para investigar el atentado ocurrido este martes en la mañana.

En su cuenta de X, la Policía Nacional publico que se ha activado el Plan Cerco para atender el ataque y agregó que “no se presentaron heridos” y que sus unidades se encuentran en la zona para garantizar la seguridad y capturar a los responsables.

Belaúnde, de centro derecha, es uno de los 39 candidatos presidenciales que se prevé participen en las elecciones presidenciales convocadas para 2026 en Perú, donde se elegirán a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031 y donde, luego de más de treinta años, el país volverá a tener un Parlamento bicameral con Congreso y Senado. (Con información de EFE)