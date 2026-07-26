Trump pausa ataques contra Irán ante preocupaciones del Ejército, según medios estadounidenses

Trump pausa ataques contra Irán (BONNIE CASH / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pausó las agresiones a Irán ante las preocupaciones del Ejército de Estados Unidos y el vicepresidente, J.D Vance, en especial por el posible agotamiento de las municiones, según reportaron medios estadounidenses este domingo.

Trump suspendió los bombardeos este fin de semana tras escuchar las advertencias del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, quien avisó que reescalar el conflicto con Irán dejaría al Ejército estadounidense sin defensas como los interceptores de misiles, de acuerdo con un reporte de The New York Times.

Las alertas, según CNN, también las compartió el vicepresidente J.D Vance en la reunión con su gabinete que el republicano convocó el viernes pasado, cuando manifestó que sopesaba un “ataque masivo” contra Teherán y, al mismo tiempo, aseguró que funcionarios estadounidenses están negociando con los iraníes.

Esto se suma a una nota de Axios que destacó el sábado que el mandatario ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses no ejecutar nuevos ataques el viernes, tras caso dos semanas de agresiones diarias, para “dar mayor espacio a la diplomacia”.

Ante estos reportes, el embajador de Estados Unidos en la ONU, Mike Waltz, enfatizó este domingo que “el presidente tiene todas las opciones sobre la mesa”, además de responder a cuestionamientos sobre el supuesto racionamiento en el Pentágono de las armas y equipo de defensa.

“El Ejército de EU, y esto lo he verificado por todos los medios posibles, cuenta con todo lo necesario para ejecutar esta campaña con la eficacia necesaria. Y solo tengo que decirles que las personas que están filtrando esta tontería merecen estar en la cárcel”, señaló Waltz en NBC.

La noticia trasciende tras dos semanas de haberse reintensificado la guerra de Estados Unidos contra Irán después de que Trump diera por terminado el memorando de entendimiento que él firmó en junio para pausar las agresiones iniciadas el pasado 28 de febrero.

Sin embargo, en las últimas dos noches, el Ejército estadounidense no ha reportado nuevos ataques tras casi 14 días consecutivos de bombardeos a suelo iraní.