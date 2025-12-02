Terremoto de 5.1 azota el oeste de Indonesia; no hubo riesgo de tsunami

Terremoto de 5.1 azota el oeste de Indonesia

Un terremoto de magnitud 5.1 golpeó este martes la isla de Nías, ub icada en el extremo oeste de Indonesia, sin que las autoridades emitieran alerta de tsunami ni sobre daños tras el movimiento.

El sismo se produjo a las 20:16 hora local, a 50 kilómetros de profundidad, así lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

El organismo ubicó el epicentro a 103.7 kilómetros de la ciudad de Teluk Dalam, en el sur de Nías, perteneciente a la provincia de Sumatra Septentrional.

Por su parte, autoridades indonesias precisaron en un comunicado que el temblor se sintió en las localidades de Sibolga y Humbang Hasundutan.

Nías se encuentra a unos 125 kilómetros de la costa oeste de Sumatra (la segunda isla más grande del país), región que estos días enfrenta además severas inundaciones que han dejado al menos 712 muertos y más de 500 desaparecidos.

En diciembre de 2004, un fuerte terremoto en el norte de Sumatra causó un tsunami que dejó más de 226 mil muertos. (Con información de EFE)