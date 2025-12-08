Militar guatemalteco resulta herido en enfrentamiento con narcos en la frontera con México

Ejército de México y Guatemala (@foro_militar/x)

Un soldado guatemalteco resultó herido este lunes durante un enfrentamiento armado con supuestos narcotraficantes mexicanos en una comunidad fronteriza entre Guatemala y México, así lo informó el Ejército.

El Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) precisó que la balacera se registró en la comunidad de Agua Zarca, en el municipio de Santa Ana Huista, departamento (provincia) de Huehuetenango, limítrofe con México.

Una portavoz del Ejército indicó que presuntos grupos armados ingresaron a territorio guatemalteco desde el lado de las provincias de Huehuetenango y San Marcos, realizando disparos contra varias comunidades.

Agregó que en ese momento soldados del Ejército realizaban patrullajes de rutina en Agua Zarca, donde se produjo el choque que dejó un militar herido en una de sus extremidades inferiores, aunque “está fuera de peligro”.

Tras el incidente, unidades de la Fuerza Armada reforzaron las medidas de seguridad en el área para garantizar la protección de las comunidades.

El Ministerio de la Defensa aseguró que durante los operativos posteriores, los soldados localizaron armamento, explosivos y equipo de vigilancia como drones, que fueron puestos a disposición de las autoridades. No se precisó la cantidad de lo decomisado.

Las autoridades guatemaltecas realizan coordinaciones con la Secretaría de Defensa Nacional, en apego a la obligación del Ejército de garantizar la soberanía del país.

Se sospecha que el grupo armado que ingresó a Guatemala pertenece al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque no se ofrecieron más detalles al respecto.

Uno de los enfrentamientos más recientes se registró el 8 de junio de este año en la frontera La Mesilla, en el municipio de La Democracia, también en Huehuetenango.

En aquella ocasión, presuntos integrantes del cartel conocido como ‘Los Pakales’ (Cartel Chiapas-Guatemala) cruzaron la frontera hacia Guatemala al escapar de agentes mexicanos. Tras un enfrentamiento que había comenzado en territorio mexicano, se reportó el deceso de cuatro sicarios.

Entre los fallecidos fue identificado Baldemar Calderón Carrillo, alias Tío Balde, junto con otros tres guatemaltecos, según el Ministerio de Gobernación en ese momento. Tras el incidente, se decomisaron cuatro vehículos blindados, armas largas y una lanza granadas, aunque el Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala no intervinieron directamente en la confrontación. (Con información de EFE)