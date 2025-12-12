Detienen a la Nobel de la Paz iraní, Narges Mohammad

Narges Mohammadi, ganadora del premio Nóbel de la Paz Autoridades iranies detienen a la activista por pronunciar “consignas prohibidas”

La ganadora iraní del premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, volvió a ser detenida en su país, esta vez durante un homenaje en memoria del abogado de derechos humanos Khosrow Alikordi, encontrado muerto la semana pasada en su oficina, de acuerdo con su fundación, el arresto ocurrió de manera violenta y en presencia de otros activistas.

El gobierno provincial confirmó la aprehensión y señaló que se trató de una detención temporal ordenada por la fiscalía, pues, según el gobernador de Mashad, Hasan Hoseini, durante la ceremonia se pronunciaron consignas que, iban “contra las normas locales”, motivo por el cual las autoridades intervinieron.

La organización que respalda a Mohammadi informó en un mensaje en X que cuenta con testimonios confiables sobre el uso de fuerza durante su detención y agregó que hay reportes sin verificar de que otros defensores de derechos humanos también fueron arrestados en el lugar.

Narges Mohammad: activista por lo derechos humanos de las mujeres

Mohammadi, de 53 años, estaba en libertad condicional y desde finales de noviembre había denunciado que tenía prohibido de manera permanente salir del país, por lo que no puede obtener un pasaporte ni visitar a sus hijos, a quienes no ve desde hace once años.

La activista, que salió de prisión hace un año debido a problemas de salud, suma trece detenciones y nueve sentencias en su historial, siendo la más reciente en 2021.

A pesar de ello, ha mantenido su labor denunciando ejecuciones, abusos contra mujeres que no portan el velo y otras violaciones a derechos humanos en Irán.

En 2023, el Comité Nobel la reconoció con el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la opresión hacia las mujeres iraníes y la defensa de las libertades fundamentales.