Gobernador de Antioquia llega a EE.UU: ¿cuál será su agenda?

Ese mismo día, Rendón asistió a un encuentro que reunió a líderes locales y regionales de Colombia, con el propósito de fortalecer la cooperación económica y explorar nuevas oportunidades público-privadas entre ambos países. La reunión fue organizada por el Departamento de Estado y el Consejo Empresarial Estados Unidos–Colombia de la Cámara de Comercio estadounidense.

Una agenda intensa en Washington pone los temas de seguridad de Antioquia en el centro de la mesa

En la tarde del jueves, el gobernador sostuvo un segundo encuentro con Michael Kozak, funcionario principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, así como con representantes de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA).

Su agenda continuará este viernes con una conferencia como profesor invitado en el Colegio Interamericano de Defensa, donde participarán oficiales superiores de las Fuerzas Militares y diplomáticos de 19 países de América. El mandatario departamental compartirá su experiencia sobre los desafíos de seguridad y la lucha contra el narcotráfico en la región.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también había sido invitado al encuentro. Ante su ausencia, explicó: “Quedamos muy bien representados con el señor gobernador de Antioquia; es una agenda organizada directamente por el gobierno estadounidense”.

“Seguimos en agenda con Estados unidos, estas reuniones de seguridad son clave para que la ciudad esté bien y no se afecte el comercio, que es algo muy importante para la economía de miles y miles de hogares, no solo en Antioquia, sino en todo el país”, concluyó Gutiérrez.