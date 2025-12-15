Conmoción en Hollywood: lo que sabemos del asesinato de Rob y Michelle Reiner… ¿los mató su propio hijo?

Rob Reiner y su esposa Michelle De acuerdo con People, fuentes cercanas a la familia habrían revelado que uno de sus hijos habría sido el responsable del presunto crimen.

Una nueva historia de tragedia y horror se escribió en Hollywood este fin de semana con la muerta del director Rob Reiner y su esposa Michelle Reiner, quienes fueron encontrados en su domicilio sin vida. Aunque hay múltiples detalles que aún quedan por esclarecer, se sabe que ambos sufrieron múltiples heridas con un cuchillo y ahora, su hijo aparece señalado como el principal sospechoso de haberles quitado la vida. Esto es todo lo que se sabe al momento.

¿Cómo murieron Rob Reiner y su esposa Michelle Reiner?

La tarde de este domingo 14 de diciembre, múltiples medios especializados informaron que tanto el cineasta de 78 años como su esposa habían sido encontrados sin vida en su residencia de Brentwood, California. Horas más tarde, también se dio a conocer que la causa de la muerte había sido por apuñalamiento con un cuchillo, razón por la que el Departamento de Policía de Los Ángeles estaba investigando la situación como un potencial doble homicidio.

Jen and I are heartbroken by the tragic loss of Rob Reiner and Michele Singer Reiner.



Rob was the big-hearted genius behind so many of the classic stories we love, with projects as wide-ranging as The Princess Bride to A Few Good Men. His boundless empathy made his stories… pic.twitter.com/JEYeY7DYO6 — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) December 15, 2025

“Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos devastados por esta pérdida repentina y pedimos respeto a nuestra privacidad en este momento extremadamente difícil”, expresó el portavoz oficial de la familia al informar de este suceso a los medios de información.

Nick Reiner sería el principal sospechoso, según People

Ahora, en las primeras hora de este lunes 15 de diciembre, la revista People asegura que fuentes cercanas a la familia les informaron que el hijo de en medio, Nick Reiner (de 32 años de edad), sería el responsable de haberle quitado la vida a su padres el día de ayer.

En este momento, la Policía todavía no ha ejecutado ningún arresto pero estaría por interrogar a Nick Reiner para conocer más detalles.

Nick Reiner había sufrido problemas de adicciones desde el año 2008 cuando era un adolescente, por lo que tuvo que entrar a procesos de rehabilitación en múltiples ocasiones y quedando en la calle. Sin embargo, para 2016 había dicho quedar completamente rehabilitado y participando en el guion de la película “Being Charlie”, filme dirigido por su padre Rob Reiner.