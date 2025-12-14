Dos personas fueron halladas muertas en la casa del actor Rob Reiner en Brentwood

Rob Reiner y su esposa Michele Singer Especial

Dos personas fueron encontradas muertas este domingo por la tarde en una residencia ubicada en Brentwood, Los Ángeles, propiedad del reconocido actor y director Rob Reiner, generando conmoción en Hollywood y entre seguidores de su obra.

Las autoridades han iniciado una investigación penal para esclarecer las circunstancias del hallazgo, que ha puesto foco sobre una de las zonas más exclusivas de la ciudad y ha despertado preocupación entre vecinos y colegas del cineasta.

¿Qué sucedió en la casa de Rob Reiner?

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) respondió alrededor de las 3:38 pm a un llamado de emergencia en una vivienda de la 250 block de Chadbourne Avenue, en el barrio de Brentwood, tras recibir un aviso de una posible asistencia médica. Al llegar al lugar, los bomberos encontraron a un hombre y una mujer sin vida en el interior de la casa.

De acuerdo con los reportes oficiales, las edades de los fallecidos corresponden aproximadamente a 78 años (hombre) y 68 años (mujer), cifras que coinciden con la edad de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, aunque las identidades aún no han sido confirmadas por las autoridades.

Tras el hallazgo, la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se hizo cargo de la investigación. Inicialmente, el caso comenzó como una investigación de muerte, pero la policía ha ampliado la pesquisa bajo la posibilidad de un homicidio, sin que hasta ahora se hayan revelado detalles sobre causas probables o sospechosos implicados.

¿Se confirmó si Rob Reiner estaba en la casa?

El entorno de la residencia fue sellado por los agentes, y miembros de la cúpula policial se hicieron presentes en la escena. La investigación aún se encuentra en etapas iniciales, y las autoridades han mantenido bajo reserva detalles clave sobre el caso, incluyendo identidad oficial de las víctimas y posibles vínculos.

Se espera que en las próximas horas la LAPD proporcione actualizaciones oficiales sobre las identidades de los fallecidos y las posibles causas de los decesos, así como si se trataría de un suceso criminal o una circunstancia trágica sin terceras intervenciones.