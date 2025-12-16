India sede de la cumbre de la OMS para validar la medicina tradicional con respaldo científico

OMS podría validar la medicina tradicional Nueva Delhi será sede de la II Cumbre Mundial de Medicina Tradicional de la OMS, donde más de 20 países discutirán cómo llevar prácticas ancestrales al terreno de la ciencia y la salud pública formal

La capital de la India, Nueva Delhi, recibirá la segunda Cumbre Mundial organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que se prepara para convertirse en el centro del debate mundial sobre la medicina tradicional, un encuentro con el que se marcarán los puntos para validar científicamente los saberes tradicionales.

A partir del miércoles y durante algunos días más, al rededor de 20 países se reunirán en la capital india bajo el lema “Restaurar el equilibrio para las personas y el planeta”, con la intención de sacar a prácticas como el Ayurveda o la medicina Unani del terreno de las pseudociencias y llevarlas a un marco regulado y confiable.

Uno de los momentos clave de la cumbre será la presentación de la Biblioteca Mundial de Medicina Tradicional de la OMS, el mayor almacén digital sobre el tema. Esta plataforma reúne más de 1.5 millones de registros, entre estudios clínicos, mapas de evidencia y marcos regulatorios, que buscan separar los tratamientos efectivos de aquellos sin sustento científico.

También dentro de la agenda está el debate sobre cómo integrar estas terapias a los sistemas de cobertura sanitaria universal, un punto relevante para la OMS, ya que en 170 de sus 194 países miembros se utilizan algún tipo de medicina complementaria.

La OMS busca que esta cumbre sirva para impulsar el uso de ciencia y tecnología en la medicina tradicional, además de atraer mayores recursos para su estudio y regulación.

Para India, el evento tiene un peso especial, pues el país cuenta con un ministerio exclusivo para la medicina tradicional, conocido como AYUSH y una red de cerca de 4 mil hospitales especializados, lo que refuerza su intención de posicionarse como referente del llamado “Sur Global” en temas de salud.

El encuentro coincide con la visita a India del ministro de Salud Pública del gobierno talibán de Afganistán, Mawlawi Noor Jalal Jalali, quien acudió para fortalecer la cooperación bilateral en temas de salud y apoyo médico, en medio de un acercamiento creciente entre ambos países.